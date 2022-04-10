Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У центральному матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги у очному протистоянні зустрілися Манчестер Сіті та Ліверпуль, але виявити сильнішого вони так і не змогли.

Два головні претенденти на чемпіонський титул АПЛ цього сезону двічі обмінялися забитими м'ячами, але зрештою вирішили зберегти інтригу на фінальний відрізок сезону та розійтися миром.

За Манчестер Сіті забивали Кевін де Брюйне та Габріель Жезус, тоді як за Ліверпуль відзначилися голами Діогу Жота та Садіо Мане. Таким чином, команда Юргена Клоппа продовжує відставати від колективу Хосепа Гвардіоли всього на одне очко.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:2

Голи: де Брюйне, 5, Жезус, 37 — Жота, 12, Мане, 46



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва, Родрі, Де Брюйне — Фоден, Жезус (Гріліш, 83), Стерлінг (Марез, 75).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Кейта, 78), Фабіньо, Тіаго — Салах, Жота (Діас, 70), Мане (Фірміно, 84).



Попередження: Бернарду Сілва, де Брюйне — Робертсон, Тіаго, Ван Дейк.