Англия

Манчестер Сіті та Ліверпуль не з'ясували сильнішого

Претенденти на чемпіонський титул англійської Прем'єр-ліги залишили актуальною дистанцію в один бал поміж собою.

Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Ліверпуль 2:2

Голи: де Брюйне, 5, Жезус, 37 — Жота, 12, Мане, 46



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Бернарду Сілва, Родрі, Де Брюйне — Фоден, Жезус (Гріліш, 83), Стерлінг (Марез, 75).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Кейта, 78), Фабіньо, Тіаго — Салах, Жота (Діас, 70), Мане (Фірміно, 84).



Попередження: Бернарду Сілва, де Брюйне — Робертсон, Тіаго, Ван Дейк.