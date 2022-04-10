Англия

Бельгієць поспілкувався з пресою.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне прокоментував гру проти Ліверпуля, яка закінчилась із рахунком 2:2.

"Було складно. Щиро кажучи, я думаю, що ми зіграли блискуче. Ми грали дуже добре і мали забити більше голів. Чудовий матч.

Ми мали забити в першому таймі більше м'ячів, але все одно вели до перерви. Розчарувало те, як розпочався другий тайм. Але ми дуже класно відіграли, повинні буди вигравати.

Ми володіли ініціативою, і саме так нам потрібно грати до кінця сезону. Знаю, люди казали, що переможець цього матчу отримає титул АПЛ. Але в обох команд занадто напружений графік, щоб виграти всі матчі. Втім, ми спробуємо", — сказав Де Брюйне.

Відео голів та огляд гри Манчестер Сіті — Ліверпуль можна дивитися на Football.ua.