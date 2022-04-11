Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 32 туру англійської Прем'єр-ліги Лестер здобув перемогу над Крістал Пелес з рахунком 2:1.

Підопічні Брендана Роджерса відправили у ворота суперника у першому таймі два м'ячі, авторами яких стали Лукман та Дьюсбері-Холл, чого згодом виявилося достатньо для перемоги.

За Крістал Пелес після перерви забив Заа, але це ніяк не вплинуло на підсумковий результат зустрічі.

Огляд матчу:

Лестер — Крістал Пелес 2:1

Голи: Лукман 39, Дьюсбері-Холл 45 — Заа 66

Лестер: Шмейхель — Джастін, Сеюнджю, Амарті, Томас — Тілеманс, Менді, Дьюсбері-Холл — Маддісон (Кастань 89), Дака (Іхеаначо 76), Лукман (Барнс 77)

Крістал Пелес: Гуаїта — Мітчелл (Ворд 34), Гехі, Андерсен, Клайн — Шлупп, Куяте (Макартур 58), Галлахер (Езе 58) — Заа, Матета, Айю

Попередження: Томас — Мітчелл

На 66-й хвилині Заа не реалізував пенальті (воротар)