Англия

Робітник стадіону Евертона на ім'я Томмі підтримав український народ у боротьбі з російськими окупантами.

У матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги, який відбувся 9 квітня, Евертон здобув на своєму полі мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів більш ніж непоганий для себе поєдинок, але на цьому приємні події для 22-річного гравця не обмежились.

Після матчу Миколенко отримав зворушливий лист від одного з стюардів Гудісон Парк на ім'я Томмі, який висловив слова підтримки та зробив символічну пожертву у 20 фунтів стерлінгів.

Ці гроші Томмі попросив передати на підтримку українського народу, який продовжує героїчно протистояти російським окупантам, які прийшли на нашу землю з повномасштабною війною наприкінці лютого цього року.

"Сьогодні після гри я отримав лист від стюарда Томмі, який запал мені в душу і в мене не було слів, коли я його відкрив. Я сподіваюся Томмі на мене не образитися за цей пост.

Хочу ще раз подякувати цьому чоловікові з великим серцем який намагається допомогти моїй рідній країні та всім людям які небайдужі 💙💛Слава Україні", — написав Миколенко в своєму Instagram.