Англия

Іспанський центрбек виступає за Удінезе на правах оренди.

Минулого зимового трансферного вікна лондонський Арсенал відправив свого центрального захисника Пабло Марі в оренду в Удінезе, оскільки гравець програв конкуренцію і не отримував достатньої кількості ігрового часу.

28-річний іспанець зізнався, що хотів би залишитися у чемпіонаті Італії та продовжити свої виступи в Удінезе після завершення орендної угоди.

"Я хотел бы остаться в Серии А в следующем сезоне. У меня контракт с Арсеналом» до июня 2024 года, но я так счастлив здесь, в Удинезе", — цитує слова Марі журналіст Фабриціо Романо з посиланням на Gazzetta.

Цього сезону Серії А Пабло Марі провів за Удінезе 8 матчів, в яких заробив одне вилучення. За Арсенал іспанець зіграв у першій половині кампанії всього три поєдинки (два — в АПЛ і один — у Кубку англійської ліги).