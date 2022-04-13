Англия

Гравець Шахтаря продовжить кар'єру в Англії.

Вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон перейде в англійський Фулгем. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацію, Шахтар та Фулгем вже домовились про перехід гравця. Сумма трансфера складатиме 7,5 мільйонів євро та 15 відсотків від майбутнього продажу футболіста.

Соломон підпише з Фулгемом контракт на п'ять років, до літа 2027 року. Приєднається до нової команди він 1 липня, як отримає дозвіл на роботу у Великобританії.

Фулгем наразі лідирує у турнірній таблиці Чемпіоншипу та з великою долею ймовірності повернеться в АПЛ.