Бразильський нападник може змінити клубну прописку.
Рішарлісон, getty images
13 апреля 2022, 23:27
Рішарлісон розглядає варіанти відходу з Евертона у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, бразилець найняв нового агента, який має організувати перехід.
У поточному сезоні бразильський нападник провів 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.
Нагадаємо, що Рішарлісон розглядається Манчестер Юнайтед як можлива заміна Едінсону Кавані, який має намір покинути клуб наприкінці сезону.