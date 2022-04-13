Англия

Бразильський нападник може змінити клубну прописку.

Рішарлісон розглядає варіанти відходу з Евертона у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, бразилець найняв нового агента, який має організувати перехід.

У поточному сезоні бразильський нападник провів 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, що Рішарлісон розглядається Манчестер Юнайтед як можлива заміна Едінсону Кавані, який має намір покинути клуб наприкінці сезону.