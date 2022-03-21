Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє вікно.

Рішарлісон розглядається Манчестер Юнайтед як можлива заміна Едінсону Кавані, який збирається покинути клуб наприкінці сезону, повідомляє Goal.

У поточному сезоні бразильський нападник провів 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.

Нагадаємо, що головним претендентом на Едінсона Кавані залишається Інтер, який шукає заміну Алексісу Санчесу.