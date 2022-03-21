"Червоні дияволи" хочуть підписати бразильця.
Рішарлісон, getty images
21 марта 2022, 19:58
Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє вікно.
Рішарлісон розглядається Манчестер Юнайтед як можлива заміна Едінсону Кавані, який збирається покинути клуб наприкінці сезону, повідомляє Goal.
У поточному сезоні бразильський нападник провів 23 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами.
Нагадаємо, що головним претендентом на Едінсона Кавані залишається Інтер, який шукає заміну Алексісу Санчесу.