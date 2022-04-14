Англия

Манкуніанці запланували реконструкцію стадіону.

Манчестер Юнайтед оголосив про плани реконструкції стадіону Олд Траффорд.

Планується провести як планові роботи по підтриманню фукнціонального стану арени, так і збільшення чисельності місць. Наразі стадіон вміщує 74 140 глядачів.

Відзначимо, що манкуніанці запросили архітекторов фірми Populous, повідомляє офіційний сайт МЮ, - саме вона займалася зведенням Тоттенгем Стедіуму.

Раніше повідомлялось, що роботи щодо нового стадіону Інтера та Мілана йдуть за планом.