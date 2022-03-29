Италия

Реалізація проекту La Cattedrale йде за планом.

Беппе Сала спростував чутки про те, що Мілан та Інтер можуть покинути місто через проблеми з новим стадіоном.

В якості доказу міський голова Мілану на своїй сторінці в Інстаграм розмістив документ з підписами представників обидвох клубів, в якому говориться, що проект залишається дійсним.

Раніше повідомлялося, що через непорозуміння з мером Мілана стосовно будівництва нового стадіону у районі старого Сан-Сіро, місцеві гранди можуть перебратися у місто-супутник Мілана — Сесто Сан-Джованні.