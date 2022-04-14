Англия

Справи лондонського клубу стають дедалі гіршими.

Лондонський Челсі продовжує страждати через тісний зв'язок клубу з россійськими бізнесменами.

Так, ще одном представником "пенсіонерів", що потрапив у санкційний список Великої Британії став директор клубу Євген Тененбаум. Активи та рахунки бізнесмена та функціонера віднині заморожені.

Зазначимо, що Тененбаум є одним із найближчих бізнес-партнерів Романа Абрамовича, з яким співпрацює вже довгий час, починаючи з кінця минулого сторічча.

Із 2003 року бізнесмен є одним із директоров лондонського Челсі.

Раніше став відомий ще один претендент на купівлю "синіх".