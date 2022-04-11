Ларрі Таненбаум долучився до бажаючих придбати клуб.
Ларрі Таненбаум, Getty Images
11 апреля 2022, 14:43
В останній день подання заявок на придбання Челсі до справи долучився ще один “важковаговик” — повідомляє Sky Sports.
Генеральний коміссіонер Національної баскетбольної ассоціації Ларрі Таненбаум подав заявку на клуб, який виставлено на продаж через санкції, пов'язані з війною РФ проти України, накладені на Романа Абрамовича.
11 квітня — останній день, коли бажаючі придбати Челсі, можуть подавати заявки.
Раніше Sky повідомив, що заявку на Челсі подав колишній керівник компанії Уолта Діснея Роберт Айгер.