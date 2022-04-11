Англия

Ларрі Таненбаум долучився до бажаючих придбати клуб.

В останній день подання заявок на придбання Челсі до справи долучився ще один “важковаговик” — повідомляє Sky Sports.

Генеральний коміссіонер Національної баскетбольної ассоціації Ларрі Таненбаум подав заявку на клуб, який виставлено на продаж через санкції, пов'язані з війною РФ проти України, накладені на Романа Абрамовича.

11 квітня — останній день, коли бажаючі придбати Челсі, можуть подавати заявки.

Раніше Sky повідомив, що заявку на Челсі подав колишній керівник компанії Уолта Діснея Роберт Айгер.