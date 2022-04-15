Відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як планувалося.
Люк Шоу, Getty Images
15 апреля 2022, 14:48
Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як передбачалося.
Нагадаємо, минулого тижня Шоу було прооперовано через пошкодження на нозі.
Таким чином, Шоу може пропустити усі сім заключних поєдинків у нинішньому сезоні.
Цього сезону Шоу провів 27 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.