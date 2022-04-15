Англия

Відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як планувалося.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як передбачалося.

Нагадаємо, минулого тижня Шоу було прооперовано через пошкодження на нозі.

Таким чином, Шоу може пропустити усі сім заключних поєдинків у нинішньому сезоні.

Цього сезону Шоу провів 27 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.