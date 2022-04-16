Англия

Англійський хавбек належним чином проявив себе в Крістал Пелес під керівництвом Патріка Вієйра.

Одним із головних відкриттів цього сезону англійської Прем'єр-ліги став центральний півзахисник Крістал Пелес Конор Галлахер, права на якого належать Челсі.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель розповів, чи є шанс у 22-річного англійця наступного сезону захищати кольори його команди.

"Я вірю, що Конор може стати частиною нашої команди та зіграти з нами важливу роль, але я не єдиний, хто ухвалює рішення.



Нам потрібно поговорити з усіма після сезону, і ми маємо побачити, чого хоче Конор", — цитує слова Тухеля журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Конор Галлахер провів за Кристал Пелас 32 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.