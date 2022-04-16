Англия

Нинішній керманич МЮ не коментує чутки про нового головного тренера першої команди манкуніанців.

Напередодні з'явилася інформація про те, що новим головним тренером Манчестер Юнайтед з наступного сезону стане Ерік Тен Хаг, який очолює амстердамський Аякс. Повідомлялося, що "червоні дияволи" погодили з нідерландським фахівцем попередній контракт.

Втім, нинішній керманич МЮ Ральф Рангнік, який увійде після нинішньої кампанії до штабу керівництва клубу, поки не розкриває інформацію щодо майбутнього призначення Тег Хага.

"Я не знаю, чи домовилися ми про це. Моя відповідь така сама, як і в Еріка Тен Хага. Ми всі знаємо, що Тен Хаг — хороший тренер, що він зробив хорошу роботу в Аяксі, але зараз немає сенсу говорити про це", — цитує слова Рангніка журналіст Фабриціо Романо.

Тен Хаг є головним тренером Аякса з грудня 2017 року. Він прийшов до амстердамського клубу з другої команди мюнхенської Баварії, де працював разом із нинішнім керманичем Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою.

Під керівництвом Тег Хага Аякс виграв чемпіонський титул у 2019 та 2021 роках і зараз лідирує у таблиці з відривом у чотири очки. Також у 2019 році клуб виходив до півфіналу Ліги чемпіонів, де драматично поступився Тоттенгему Маурсіо Почеттіно.