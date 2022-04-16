Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Манчестер Сіті та Ліверпуль на Вемблі розіграють одну з перепусток на півфінал Кубку Англії.

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти мадридського Атлетіко (0:0), вирішив використати з перших хвилин Канселу праворуч у захисті, тоді як на протилежній половині поля з'явився Олександр Зінченко. Аке доповнив Стоунза в центрі захисту. У центрі поля Фоден та Бернарду Сілва доповнять Фернандіньо, а Гріліш та Стерлінг зіграють обабіч Жезуса в атаці.

Юрген Клопп, на тлі нічиєї проти лісабонської Бенфіки (3:3), повернув Александер-Арнольд на правий фланг захисту, тоді як у центрі зіграє Ван Дейк, а Робертсон розташується на протилежній стороні поля. У центрі з'явилися Тіаго та Фабіньо, а Салах та Мане доповнять Діаса в атаці.

Манчестер Сіті: Стеффен — Канселу, Стоунз, Аке, Зінченко — Бернарду Сілва, Фернандіньо, Фоден — Гріліш, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Едерсон, Діаш, Гюндоган, Ляпорт, Родрі, Де Брюйне, Марез, Делап, Лавіа.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Кейта, Фабіньо, Тіаго — Салах, Мане, Діас.