Англия

Португалець після невеликої безгольової паузи знову забив в АПЛ.

В рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд приймає Норвіч.

У першому таймі "червоні дияволи" два рази відзначились у воротах Тіма Крула. Обидва рази це робив Кріштіану Роналду.

На сьомій хвилині португалець забив після пасу від Еланги у порожні ворота, а на 32 — після подачі від кутового головою.

Нагадаємо, що на рахунку 37-річного португальського форварда 14 голів в АПЛ та три гольових паса.