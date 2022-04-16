До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.
Тоттенгем — Брайтон, Getty Images
16 апреля 2022, 18:57
В рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем зазнав мінімальної поразки від Саутгемптона.
Головним героєм цього протистояння став Леонардо Троссард, який записав на свій рахунок єдиний і переможний гол у ворота "шпор".
Огляд матчу:
Тоттенгем — Брайтон 0:1
Гол: Троссард, 90
Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Девіс – Емерсон, Бентанкур (Вінкс 72), Хойб’єрг, Регілон – Кулусевскі (Моура 64), Кейн, Сон (Бергвейн 88)
Брайтон: Санчес – Велтман, Данк, Кукурелья – Лемпті (Марч 82), Гросс, Біссума, Кайседо (Лаллана 78), Троссард – Мвепу (Велбек 46) – Маккалістер
Попередження: Кулусевскі, Бентанкур, Емерсон – Мвепу, Біссума, Санчес