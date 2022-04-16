Англия

Закінчились три поєдинки чемпіонату Англії.

В рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги закінчились три матчі.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переграв Норвіч із рахунком 3:2.

Перший тайм видався ударним для лідера МЮ Кріштіану Роналду. Португалець на 7 хвилині забив після пасу Еланги, а на 32 поразив ворота ударом головою після розіграшу кутового.

Але Норвіч ще у першому таймі відіграв один м'яч. Дауелл скористався пасом від Пуккі та переграв Де Хеа. Згодом забив і сам Пуккі, а передачу віддав автор першого голу Дауелл.

На 76 хвилині третій м'яч у грі оформив на свій рахунок Роналду, класно виконав штрафний.

Манчестер Юнайтед — Норвіч 3:2

Голи: Роналду, 7, 32, 76 — Дауелл, 45+1, Пуккі, 52

Лондонський Арсенал на виїзді несподівано поступився Саутгемптону.

Перед закінченням першого тайму "святі" вийшли вперед. Мохамед Ельюнуссі скинув м'яча на Бендарека, а поляк з близької дистанції переправив його у ворота.

Арсенал, у свою чергу, створив купу моментів біля воріт Форстера. Едегор, Сака та Сміт-Роу могли врятувати "канонірів"від нелогічної поразки, але бракувало везіння та влучності.

Саутгемптон - Арсенал 1:0

Гол: Бендарек, 44

Уотфорд на власному полі поступився Брентфорду (1:2).

На взяття воріт від Нергора на 15 хвилині першого тайму, господарі відповіли влучним пострілом Денніса Бонавентуре на 54 хвилині. Але госты все ж були активнішими, та вирвали перемогу. Янссон на 90+6 хвилині приніс команді бажані 3 очки.

Уотфорд — Брентфорд 1:2

Голи: Денніс, 54 — Нергор, 15, Янссон, 90+6