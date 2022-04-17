Англия

Хавбек Манчестер Сіті висловився щодо шансів клубу на головний єврокубок.

Атакувальний півзахісник Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував шанси клубу цього сезону на трофеї.

Англієць вважає, що його команді під силу взяти АПЛ та ЛЧ.

"Ми віримо на сто відсотків, що зможемо виграти чемпіонат та Лігу чемпіонів. Для цього нам потрібно зібратись та мобілізувати всі свої сили, але це все реально.

Потрібно дивитись лише на себе, а не який розклад матчів у Ліверпуля. Ми — Манчестер Сіті, ми повинні дивитись лише на себе та думати про перемогу", — вважає Гріліш.

Нагадаємо, "містяни" в півфіналі Ліги чемпіонів зустрінуться із мадридським Реалом.

Перший матч заплановано на 26 квітня, а матч-відповідь відбудеться четвертого травня.