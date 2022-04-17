Наставник Манчестер Юнайтед висловився щодо майбутнього матчу АПЛ.
ральф рангнік, getty images
17 апреля 2022, 15:33
В тридцятому турі АПЛ Манчестер Юнайтед на своєму полі зустрінеться із Ліверпулем.
Головний тренер манкуніанців Ральф Рангнік прокоментував майбутню зустрів, зробивши акцент на якості футболу у виконанні свого колективу.
"Ми всі розуміємо, що Ліверпуль — це команда, яка досі бореться за чотири трофеї. Вони пройшли Манчестер Сіті і тепер зіграють у фіналі Кубку Англії.
Якщо ми будемо з ними грати так само, як із Норвічем — нічого доброго з цього не вийде. Навряд чи ми зможемо заробити бодай один бал — треба бути реалістами. Треба за ці дні суттєво поліпшити свою гру, інакше у нас будуть великі проблеми.
Я вірю, що ми зможемо виграти — таке вже траплялось в футболі. Треба готуватись до того, що саме Ліверпуль буде більше контролювати м'яч", — розповів фахівець для Sky Sports.
Відзначимо, що матч відбудеться 19 квітня о 22:00 за київським часом.
Раніше Рангнік висловився щодо контракту Кріштіану Роналду.