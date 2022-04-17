Англия

Наставник Манчестер Юнайтед висловився щодо майбутнього матчу АПЛ.

В тридцятому турі АПЛ Манчестер Юнайтед на своєму полі зустрінеться із Ліверпулем.

Головний тренер манкуніанців Ральф Рангнік прокоментував майбутню зустрів, зробивши акцент на якості футболу у виконанні свого колективу.

"Ми всі розуміємо, що Ліверпуль — це команда, яка досі бореться за чотири трофеї. Вони пройшли Манчестер Сіті і тепер зіграють у фіналі Кубку Англії.

Якщо ми будемо з ними грати так само, як із Норвічем — нічого доброго з цього не вийде. Навряд чи ми зможемо заробити бодай один бал — треба бути реалістами. Треба за ці дні суттєво поліпшити свою гру, інакше у нас будуть великі проблеми.

Я вірю, що ми зможемо виграти — таке вже траплялось в футболі. Треба готуватись до того, що саме Ліверпуль буде більше контролювати м'яч", — розповів фахівець для Sky Sports.

Відзначимо, що матч відбудеться 19 квітня о 22:00 за київським часом.

Раніше Рангнік висловився щодо контракту Кріштіану Роналду.