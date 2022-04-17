Англия

Чинний контракт португальця розрахований до літа 2023 року.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував майбутнє нападаючого Кріштіану Роналду на Олд Траффорд.

"Це не моє рішення. У Кріштіану ще один рік за контрактом. Це рішення має ухвалити новий головний тренер разом із радою директорів", — наводить слова Рангніка журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Нагадаємо, найімовірніше, новим наставником "червоних дияволів" стане головний тренер Аякса Ерік тен Хаг.

Цього сезону Роналду провів 35 матчів, у яких забив 21 гол і віддав три асисти.