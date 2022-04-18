Англия

Нідерландський фахівець стане новим головним тренером "червоних дьяволів" наступного сезону.

Манчестер Юнайтед визначився з кандидатурою на посаду головного тренера першої команди замість нинішнього керманича Ральфа Рангніка, тимчасова угода з яким розрахована до кінця поточного сезону.

Як і повідомлялося близько тижня тому, новим головним тренером Манчестер Юнайтед у новому сезоні стане Ерік Тен Хаг, який нині очолює амстердамський Аякс.

За інформацією авторитетного журналіста Фабріціо Романо, сторони погодили умови майбутнього контракту. Найближчим часом Аякс та МЮ проведуть переговори, щоб обговорити клаусулу у розмірі 2 мільйонів євро за дострокове розірвання угоди амстердамців із нідерландським фахівцем.

Тен Хаг є головним тренером Аякса з грудня 2017 року. Він прийшов до амстердамського клубу з другої команди мюнхенської Баварії, де працював разом із нинішнім керманичем Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою.

Під керівництвом Тег Хага Аякс виграв чемпіонський титул у 2019 та 2021 роках і зараз лідирує у таблиці з відривом у чотири очки. Також у 2019 році клуб виходив до півфіналу Ліги чемпіонів, де драматично поступився Тоттенгему Маурсіо Почеттіно.