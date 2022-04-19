Англия

Фахівець розповів про кадрові плани команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік розповів про кадрові плани манкуніанців.

Німецький фахівець зауважив, що його команді потрібно буде пройти довгий шлях, перед кадровою чисткою.

"Нам потрібно більше, ніж чотири футболісти. Ви знаете, у скількох виконавців завершуються контракти влітку. Окрім того, нам треба підсилити запас воротарів.

Я вважаю, що треба оновити склад в усіх ланках", — цітує Рангніка Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялось, що низка гравців залишать МЮ влітку.