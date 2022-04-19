Англия

"Городяни" узгодили з норвезьким форвардом попередній контракт.

У літнє трансферне вікно ключовий нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд з великою ймовірністю вирушить за новим викликом у своїй кар'єрі.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, Манчестер Сіті погодив із 21-річним норвежцем попередні умови майбутньої угоди, а сам футболіст дав "зелене світло" на цей трансфер.

Втім, за інформацією джерела, для завершення цього переходу керівництву "городян" ще необхідно зробити певний обсяг роботи.

Так, Манчестер Сіті має активувати клаусулу Голанда у розмірі 75 мільйонів євро, а також погодити з представниками норвежця розмір виплат, тому трансфер ще не завершений.

Цікаво, що батько Ерлінга Холанда, Альф-Інге Голанд, захищав кольори Манчестер Сіті в період з 2000 по 2003 рік, а після завершив кар'єру, ймовірно, через відомий удар Роя Кіна під час одного з манчестерських дербі, що став причиною травми Голанда-старшого.

У поточному сезоні Ерлінг Голанд провів за Дортмунд 26 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 25 голів та віддав 8 результативних передач.