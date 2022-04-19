Англия

Італійський захисник бразильського походження заявив про бажання продовжити виступи у чемпіонаті Франції.

Крайній атакуючий захисник Челсі Емерсон Палмієрі, котрий нині виступав на правах оренди за французький Ліон, розповів про плани на своє майбутнє.

"Я хотів би залишитися в Ліоні. Немає проблем в тому, щоб я сказав це. Ліон — це великий клуб, і мені приємно бути тут. Рішення залежить не від мене", — цитує слова Емерсона журналіст Фабриціо Романо.

Цього сезону Емерсон провів за Ліон 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що в зимове трансферне вікно Челсі хотів повернути італійського латераля у свою команду через травми Ріса Джеймса і Бена Чілвелла, однак Ліон відповів категоричною відмовою.