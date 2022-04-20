Англия

Football.ua представляє анонс перенесеного матчу 25-го туру чемпіонату Англії-2021/22.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Челсі та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

Челсі — Арсенал



Середа, 20 квітня, 21:45. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр — Джонатан Мосс. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports.

Незабаром Челсі обзаведеться новим власником після того, як на росіянина Романа Абрамовича були накладені санкції урядом Великої Британії. Але на тлі цього завдання на сезон не скасовуються, а завдання мінімум для "синіх" — зберегти третю сходинку у турнірній таблиці АПЛ, а також по можливості обіграти Ліверпуль у фіналі Кубка Англії у травні цього року.

Загалом, якщо раніше були деякі сумніви, що Челсі залишиться третім за підсумками цього сезону, особливо після нищівної поразки від Брентфорда, то зараз цих сумнівів значно поменшало. Підопічні Томаса Тухеля демонструють більш ніж непоганий футбол, що було продемонстровано в останньому матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу. Так, лондонці зрештою вилетіли з турніру, але вилетіли з високо піднятою головою і майже виконаним неймовірним камбеком. Але "майже" — не рахується.

У Арсеналу, у свою чергу, справи йдуть значно гірше. На завершальній стадії цього сезону дала про себе знати скромна лава запасних "канонірів". Варто було лише вибути з ладу двом основним крайнім захисникам в особі Такехіро Томіясу та Кірана Тірні, а також ключовому центральному півзахиснику Томасу Партею – Арсенал посипався. Хоча, заради справедливості, ця ситуація більш ніж знайома і Челсі. Нагадаємо, що через одночасні травми двох ключових латералей, Ріса Джеймса і Бена Чілвелла, "сині" раніше втратили лідерство в АПЛ і згодом вибули з чемпіонських перегонів цього сезону.

Враховуючи наявні кадри, Мікелю Артеті та його тренерському штабу необхідно демонструвати свою тактичну гнучкість. По минулих трьох матчах, в яких Арсенал зазнав поразкок, стало очевидним, що в улюблений футбол Артети з нинішнім набором футболістів грати непросто. Той же Локонга та Тавареш неадаптовані до такого високого темпу, а результат Арсеналу вкрай потрібний зараз. Більш ніж ймовірно, що задля результату "каноніри" знову перебудуються на схему з трьома захисниками, спробують упіймати Челсі на контратаках та зіграти більш прагматично. Здобувати очки потрібно вже зараз, оскільки з кожною осічкою шанси Арсеналу на топ-4 зменшуються, хоча зовсім недавно, до травм, команда Артети була явним фаворитом на підсумкове четверте місце.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Томаса Тухеля. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,86, тоді як потенційний успіх Арсенала оцінюється показником 4,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,81.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Ковачич, Хадсон-Одої, Чілвелл — Партей, Тірні

Під питанням: Барклі — Ляказетт, Томіясу

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