Англия

Французький півзахисник не зміг продовжити поєдинок.

У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймає на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Півзахисник "червоних дияволів" Поль Погба отримав пошкодження та був замінений вже на десятій хвилині. Його місце на полі зайняв Джессі Лінгард.

Зазначимо, що француз залишав поле накульгуючи. Раніше в лазареті манкуніанців опинилися Мактоміней та Фред.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед розпочався о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.