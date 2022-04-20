"Дачники" стали першою командою, яка заробила путівку до елітного дивізіону.
Фулгем, getty images
20 апреля 2022, 00:25
Фулхем у рамках поєдинку 43 туру Чемпіоншипу приймав на своєму полі Престон і здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Завдяки цьому результату "дачники" гарантували собі вихід до елітного дивізіону англійського чемпіонату на наступний сезон.
На даний момент у Фулхема 86 набраних балів після 42 ігор. Борнмут, найближчий переслідувач, має 77 балів.
Зазначимо, що у зоні вильоту АПЛ поки що йдуть Норвіч, Вотфорд та Бернлі.