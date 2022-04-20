Англия

"Дачники" стали першою командою, яка заробила путівку до елітного дивізіону.

Фулхем у рамках поєдинку 43 туру Чемпіоншипу приймав на своєму полі Престон і здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Завдяки цьому результату "дачники" гарантували собі вихід до елітного дивізіону англійського чемпіонату на наступний сезон.

На даний момент у Фулхема 86 набраних балів після 42 ігор. Борнмут, найближчий переслідувач, має 77 балів.

Зазначимо, що у зоні вильоту АПЛ поки що йдуть Норвіч, Вотфорд та Бернлі.