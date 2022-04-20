Англия

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У рамках перенесенного матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав на своєму полі Манчестер Юнайтед та здобув перемогу.

Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота суперника чотири м'ячі — по два в кожному з таймів.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Діас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Тіаго Алькантара (Кейта, 80), Фабіньо – Салах, Мане, Діас (Діогу Жота, 70).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Бісака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Лінделеф, Діогу Далот – Матіч, Погба (Лінгард, 10) – Бруну Фернандеш – Рашфорд, Еланга (Межбрі, 84).