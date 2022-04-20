Англия

Керманич Челсі прокоментував прийдешню гру проти Арсеналу.

Челсі в рамках перенесеного поєдинку 25-го туру англійської Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти Арсеналу.

Челсі — Арсенал. Напередодні

Головний тренер "синіх" Томас Тухель напередодні гри поділився своїм враженням від поточної форми власної команди та конкурентів за турнірною таблицею.

"Арсенал знаходиться в більш невигідному становищі, аніж ми, тому що вони мають додатковий вихідний? Наші суперники в боротьбі за місця в зоні топ-4 отримали наприкінці цього сезону велику перевагу, проте сприйняття цього залежить від вам самих.

Зі свого боку, ми завжди можемо сказати, що десь мали менше часу на відпочинок, через що зіграли не так, як того хотіли б. Однак ми бажаємо тільки приймати виклики та грати в футбол.

Я був незадоволений від того факту, що Тоттенгем вилетів із Ліги конференцій, бо подумав: "Боже ти мій, я знаю, що Антоніо Конте може робити з командами, коли вони зосереджені лише на одному турнірі". Гадав, що це стане для наших суперників великою перевагою на внутрішній арені. Із Арсеналом ситуація схожа, коли вони вилетіли з Кубку.

Проте, вильоти з різних турнірів можуть бути також і значним недоліком. Особливо якщо ви Манчестер Юнайтед, який давно не перемагав у жодному зі змагань та вилітаєте з єврокубків на ранніх стадіях. Це може пригнітити ваш дух.

Важко грати в сезоні, якщо ви створили команду під 60-65 ігор, а у вас їх раптом стає 40 та цілі тижні на підготовку. Це може бути навіть гірше, аніж важкі ноги після постійних ігор", — заявив німецький фахівець.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться 20 квітня, о 21:45 за київським часом.