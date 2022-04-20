Англия

Наставник манкуніанців висловився щодо принизливої поразки від "червоних".

В рамках перенесеного 30-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед в гостях поступився Ліверпулю 0:4.

Головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік прокоментував поразку в матчі, який його команда без шансів програла.

"Ліверпуль дуже змінився з тих часів, як команду очолив Клопп. На новий рівень вийшло навіть місто. Це ті процеси, які нас очікують наступні трансферні вікна. Нам потрібно шість, сім, або навіть десять нових футболістів. Головне розуміти — як саме ми хочемо грати.

Неважко проаналізувати, що трапилось на полі. Ліверпуль просто краще за нас. Після цього матчу немає сенсу говорити про наши шанси на четвірку", — цітує фахівця Sky Sports.

Відзначимо, що на нашому сайті є відео голів та огля матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.