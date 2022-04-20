Англия

Окрім того, манкуніанців залишив голова глобального скаутінгу.

Революція в Манчестер Юнайтед, яку раніше анонсував Ральф Рангнік, розпочалась.

Так, клуб припинив співпрацю із головним скаутом команди Димом Лоулором. Окрім того, стан манкуніанців залишив також голова глобального скаутінгу Марсель Бут, повідомляє The Athletic.

Лоулор працював в МЮ із 2005 року, а в 2014 році став головним скаутом клубу. Бут приєднався до "червоних дияволів" в якості помічника Луі Ван Гала, але згодом перейшов до скаутської роботи.

Відзначимо, що ініціатива такого рішення виходила від спортивного директора Джона Мертоу, який віднині буде контролювати трансферні операції клубу.

Раніше головний тренер МЮ Ральф Рангнік розповів, скільки нових футболістів потрібно команді.