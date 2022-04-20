Англия

Наставник Евертону висловився щодо стану команди.

Напередодні матчу АПЛ проти Лестеру наставник Евертону Френк Лампард висловився щодо стану своєї команди.

Фахівець розуміє, що його команді треба дуже постаратись, щоб зберегти своє місце в Прем'єр-Лізі.

"На нас очікує дуже багато роботи задля того, щоб залишитись в АПЛ на наступний сезон. С того часу, як я очолив Евертон, ми вперше мали змогу працювати з великою кількістю здорових футболістів.

Результат матчу проти МЮ дуже важливий для нас — коли ти виграєш "велику гру" — це надає тобі впевненості. Евертон дуже добре грав проти Вест Гему та Бернлі, але ми не змогли кількість моментів перетворити на якість у рахунку.

Проти Лестеру нас очікує дуже складний матч — це добре підготовлена та збалансована команда. Інколи, помилки на полі коштували нам дуже дорого, але зараз команді потрібно зробити ривок", — сказал Лампард.

Відзначимо, що матч Евертон — Лестер розпочнеться о 21:45 за київським часом.