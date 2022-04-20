Наставник Евертону висловився щодо стану команди.
френк лампард, getty images
20 апреля 2022, 14:55
Напередодні матчу АПЛ проти Лестеру наставник Евертону Френк Лампард висловився щодо стану своєї команди.
Фахівець розуміє, що його команді треба дуже постаратись, щоб зберегти своє місце в Прем'єр-Лізі.
"На нас очікує дуже багато роботи задля того, щоб залишитись в АПЛ на наступний сезон. С того часу, як я очолив Евертон, ми вперше мали змогу працювати з великою кількістю здорових футболістів.
Результат матчу проти МЮ дуже важливий для нас — коли ти виграєш "велику гру" — це надає тобі впевненості. Евертон дуже добре грав проти Вест Гему та Бернлі, але ми не змогли кількість моментів перетворити на якість у рахунку.
Проти Лестеру нас очікує дуже складний матч — це добре підготовлена та збалансована команда. Інколи, помилки на полі коштували нам дуже дорого, але зараз команді потрібно зробити ривок", — сказал Лампард.
Відзначимо, що матч Евертон — Лестер розпочнеться о 21:45 за київським часом.