Англия

Футболіст анонсував стрімкий зріст рівня клубу.

Півзахисник Ньюкаслу Джонджо Шелві окреслив амбіціозні плани керівництва, власників, тренерів та футболістів клубу.

"Ми зараз на рівні зростання. Але повірте, з часом Ньюкасл стане дуже великим клубом, рівня Манчестер Сіті, ПСЖ та інших топових клубів Європи. Думаю, він дійде такого рівня.

Але, хочу щоб мої слова не були прийняти невірно. На усе це потрібен час, процес будівництва команди потребує великого терпіння", — розповів Шелві.

Нагадаємо, що під час сезону-2021/22 Ньюкасл був придбаний Фондом державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF). Де-факто, саме англійський клуб вважається найбагатшим у світі.