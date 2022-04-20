Англия

Закінчились матчі чемпіонату Англії.

В рамках 30 туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл приймав Крістал Пелас, а Манчестер Сіті грав проти Брайтона. Також був один поєдинок-догравання 18 туру між Евертоном та Лестером.

Ман Сіті вдома переграв Брайтон. Команда Гвардіоли забила перший гол на 53 хвилині гри. Марез у штрафному майданчику легко розібрався із Санчесом, пробив з ближньої позиції. Не пройшло багато часу, як Сіті забив вдруге. На цей раз Марез виступив в ролі асистента, а автором голу став Філ Фоден. Третій і останній гол на свій рахунок записав Бернарду Сілва після паса від Де Брюйне.

Манчестер Сіті — Брайтон 3:0

Голи: Марез, 53, Фоден, 65, Бернарду Сілва, 82

Ньюкасл вдома втримав перемогу над Крістал Пелас. У першому таймі Ньюкасл відкрив рахунок. Лідер клубу Бруну Гімараеш віддав пас на Альмірона, який показав круту індивідуальну техніку, увійшов у штрафний майданчик та пробив у верхній кут воріт — Гуайта не врятував. Матч так і закінчився.

Ньюкасл - Крістал Пелас 1:0

Голи: Алмірон, 32

Евертон вдома вирвав нічию у Лестера. Команда Віталія Миколенко, який вийшов на поле у стартовому складі, пропустила на п'ятій хвилині. Меддісон віддав класний пас на Барнса, який сильним ударом вколотив його у лівий нижній кут воріт Пікфорда. Але на 90+2 хвилині Рішарлісон врятував один балл для Евертона — 1:1.

Евертон — Лестер 1:1

Голи: Рішарлісон, 90+2 — Барнс, 5