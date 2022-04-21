Англия

Легенди МЮ приєднались до списку поважаємих футболістів Англії.

Легендарні екс-футболісти Манчестер Юнайтед Пол Скоулз та Петер Шмейхель увійшли до Зали слави Англійської Прем'єр-Ліги.

Обидва футболісти є культовими в стані манкуніанців, в тому числі після перемоги в Лізі чемпіонів в 1999 році.

Окрім того, Зал слави поповнили такі культові для АПЛ футболісти як Іан Райт, Серхіо Агуеро, Вейн Руні, Венсан Компані, Дід'є Дрогба та Патрік Вієйра.

Також до Зали слави також входять Анрі, Кантона, Ширер, Лампард, Бергкамп та Джеррард.

Раніше до списку приєднався також Девід Бекхем.