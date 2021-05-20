Англия

Совладелец Интер Майами пополнил список самых почитаемых футболистов в истории чемпионата.

Легенда Манчестер Юнайтед Девид Бекхэм стал восьмым игроком, вошедшим в Зал славы английской Премьер-лиги.

До экс-хавбека "красных дьяволов" подобной чести удостоились Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лампард и Стивен Джеррард.

В АПЛ Бекхэм провел 265 поединков, в которых отметился 62 голами. С Манчестер Юнайтед Бекхэм выиграл 6 чемпионских титулов Премьер-лиги, дважды победи в Кубке Англии и один раз победил в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Бекхэм, как совладелец Интер Майами, не исключает переход Месси или Роналду в свой клуб.