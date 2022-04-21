Англия

Лондонський клуб зацікавив представників інших видів спорту.

Семиразовий чемпіон чемпіон світу з автоперегонів, пілот команди Мерседес сер Льюіс Гемілтон та легендарна тенісистка Серена Вільямс можуть стати співвласниками Челсі.

Зіркові спортсмени готують спільну пропозицію щодо придбання частки "синіх", повідомляє Sky Sports. Потенційна інвестиція оцінюється в 26 млн євро.

Гемілтон та Вільямс мають намір приєднатись до пропозиції сера Мартіна Бротона.

Відзначимо, що гонщик є палким вболівальником іншого лондонського клубу — Арсеналу, за який вболіває з дитинства.

Конкуренцію Гемілтону та Вільямс складуть такі люди як: співвласник Лос-Анджелес Доджерс Тодда Боелі, співвласник Аталанти, акціонер Бостон Селтікс Стівена Пальюкі а також керуючі Філадельфія Севенті Сіксерс Девід Блітцер та Джош Харріс.

Раніше повідомлялось, що директор Челсі потрапив під санкції Великої Британії.