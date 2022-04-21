Англия

Фахівець прокоментував своє призначення на посаду головного тренера манкуніанців.

Манчестер Юнайтед оголосив, що з наступного сезону головним тренером команди буде діючий наставник Аяксу Ерік Тен Хаг.

Спеціаліст прокоментував своє призначення, висловивши надію здобути успіху в стані "червоних дияволів".

"Для мене велика честь стати тренером такої команди, як Манчестер Юнайтед — я туже схвильований. Я знаю історію цього клубу та хочу створити таку команду, на яку заслуговують вболівальники МЮ.

Буде важко покинути Аякс, адже я провів тут не один фантастичний рік. Сподіваюсь, ми із вболівальниками зусередимось на тому, щоб завершити сезон на щасливій ноті", — заявив Тен Хаг.

Угода з 52-річним голландцем буде розрахована до літа 2025 з можливістю продовження ще на один сезон.