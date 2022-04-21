Англия

Аргентинський нападник зробив вибір між двома клубами.

Лаутаро Мартінес розглядає різні варіанти розвитку кар'єри вже у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tuttomercatoweb, аргентинський нападник вважає за краще перейти в Ліверпуль, а не Арсенал.

Цього сезону аргентинець зіграв 41 матч за Інтер у всіх турнірах, у яких зумів забити 17 м'ячів, а також віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Інтер назвав ціну на Мартінеса для Ліверпуля та Атлетіко.