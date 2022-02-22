Заинтересованным коллективам придется серьезно потратиться ради приобретения форварда.
лаутаро мартинес, getty images
22 февраля 2022, 22:00
Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес продолжает быть одной и главных трансферных целей топ-клубов Европы.
В услугах форварда сборной Аргентины заинтересованы Ливерпуль и мадридский Атлетико, сообщает Football Italia.
Руководство "змей" назвало цену за Мартинеса для потенциальных покупателей — 90 млн евро. Помимо Ливерпуля и Атлетико, в услугах форварда заинтересованы также лондонский Арсенал и дортмундская Боруссия.
В текущем сезоне аргентинец сыграл 33 матча за Интер во всех турнирах, в которых сумел забить 12 мячей, а также отдал две голевые передачи.
Transfermarkt оценивает футболиста в 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что Интер определился с потенциальными кандидатами на замену Мартинесу.