Италия

Заинтересованным коллективам придется серьезно потратиться ради приобретения форварда.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес продолжает быть одной и главных трансферных целей топ-клубов Европы.

В услугах форварда сборной Аргентины заинтересованы Ливерпуль и мадридский Атлетико, сообщает Football Italia.

Руководство "змей" назвало цену за Мартинеса для потенциальных покупателей — 90 млн евро. Помимо Ливерпуля и Атлетико, в услугах форварда заинтересованы также лондонский Арсенал и дортмундская Боруссия.

В текущем сезоне аргентинец сыграл 33 матча за Интер во всех турнирах, в которых сумел забить 12 мячей, а также отдал две голевые передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что Интер определился с потенциальными кандидатами на замену Мартинесу.