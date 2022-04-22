Англия

Фахівець вважає вірним вибір керівництва МЮ.

Чинний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував призначення Еріка Тен Хага на посаду головного тренера клубу з літа 2022 року.

"Ми не знаємо один одного, ми не зустрічалися особисто, але те, що я бачив у Баварії ІІ та Аяксі, мені подобалося.

Я впевнений, що з повною передсезонкою та можливістю сформувати штаб та склад під себе, ми побачимо прогрес у грі, команда заграє по-новому.

Я знав, що Ерік був одним із кандидатів, і я сказав керівництву, що це буде гарний вибір, з огляду на те, що я бачив і чув. Вважаю його відмінним вибором", — розповів Рангік BBC Sport.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед пропонував Руні та Ван Персі увійти до тренерського штабу Тен Хага.