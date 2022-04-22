Англия

Англієць залишить Дербі лише задля посади головного тренера, а нідерландець не зміг отримати дозвіл на роботу в Великій Британії.

Напередодні Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про те, що, починаючи з наступного сезону, новим головним тренером першої команди буде Ерік тен Хаг, який зарекомендував себе як спеціаліста світового рівня по роботі в амстердамському Аяксі.

Також стало відомо, що асистентами нідерландського спеціаліста у стані "червоних дияволів" будуть Стів Макларен та Мітчелл ван дер Гаг, але були й інші претенденти на посаду такого рівня.

Як повідомляє The Athletic, керівництво Манчестер Юнайтед робило неофіційну пропозицію Вейну Руні стати одним із помічників Тен Хага.

Раніше кризовий і багатостраждальний Дербі Каунті анлійця все-таки вилетів із Чемпіоншипу на тлі фінансових проблем, трансферного бана та інших "подарунків" долі, але, незважаючи на це, Руні поки що відмовився покинути свою посаду головного тренера в таборі "баранів".

Справа в тому, що англійський фахівець готовий покинути Дербі лише заради посади головного тренера, а не асистента, як йому запропонували в МЮ.

Робін ван Персі — ще один колишній нападник Манчестер Юнайтед, якому пропонували увійти до тренерського штабу Еріка тен Хага, але згодом від кандидатури нідерландця відмовилися, оскільки він не міг отримати дозвіл на роботу в умовах після Brexit.