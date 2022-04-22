Англия

Француз нещодавно отримав травму.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба у нещодавному матчі проти Ліверпуля отримав травму.

Як повідомив головний тренер МЮ Ральф Рангнік, у цьому сезоні мала ймовірність появлення француза на полі.

"Малоймовірно, що Поль зіграє у цьому сезоні. Це стало відомо після його медичного обстеження.

Лікар сказав мені, що йому знадобиться мінімум чотири тижні, щоб одужати. Оскільки остання гра припадає на кінець травня, я не думаю, що він зможе зіграти знову", — розповів Рангнік.

Нагадаємо, що контракт Погба з Манчестер Юнайтед триває до літа 2022 року. Поки невідомо, чи буде він його продовжувати.