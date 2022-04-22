Англия

Фахівець оцінив роботу нового тренера МЮ.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував призначення Еріка Тен Хага на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

"Мені вдалось попрацювати разом з ним, коли Ерік тренував молодіжні команди Баварії. Погляньте також на його роботу в Аяксі, за якою можна оцінити його здібності.

Вітаю Еріка і бажаю йому всього найкращого. Це тренер найвищого класу. Особисто мені приносить задоволення спостерігати за його командами", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Тен Хаг влітку приєднається до Манчестер Юнайтед. З ним підписаний контракт на три роки з можливістю продовження його ще на рік.

Раніше призначення Тен Хага прокоментував чинний головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік.