Англия

Керманич Челсі прокоментував прийдешню гру проти Вест Гема.

Челсі в рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги зіграє в дербі проти Вест Гема.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель прокоментував кондиції власних футболістів тлі трьох поспіль поразок у домашніх матчах із чотирьох.

"Чи могла наша команда стомитися останнім часом? Звісно. Утома — людська якість, проте Челсі точно ледачий клуб. Судячи з усього, мені потрібно буде дещо підштовхнути команду, привести її до стану готовності й надалі чинити опір.

Я пам’ятаю власний досвід роботи в Майнці. Ми грали всього одну гру на тиждень, тож вона була для нас як фінал. Кожної суботи ми виходили на поле та викладалися на 150% фізично й морально, а потім не могли встояти на ногах до вівторка.

Коли я перейшов до Боруссії, то побачив, що гравці можуть віддавати всі сили під час гри, проте психічне навантаження вже було на іншому рівні, аніж у гравців Майнца. Вони були здатні на більше.

Це досить тонка межа, тому слово "ледачий" не є доречним. Вважаю, що цілком нормальним є відчуття меншої напруги в матчі Прем’єр-ліги, аніж на Бернабеу. Менше напруги, менше хвилювання, менше тиску. Але це не повинно призводити до меншого рівня пильності. Це неприпустимо.

Не можу сказати, із чим саме пов’язана наша погана форма на Стемфорд Бридж останнім часом. Якби це було лише одного разу, то ми б могли змінити роздягальню, оселитися в іншому готелі чи щось подібне.

Але б це було більшим марновірством, аніж будь-що інше. У мене немає готового рішення, проте це не той рівень, який ми хочемо показувати в домашніх іграх", — заявив німецький фахівець.

Матч Челсі — Вест Гем відбудеться 24 квітня, о 16:00 за київським часом.