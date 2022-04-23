Англия

Керманич Астон Вілли прокоментував прийдешній матч проти Лестера.

Бірмінгемська Астон Вілла на тлі чотирьох поспіль поразок у гостьовому матчі буде змагатися проти Лестера.

Головний тренер "левів" Стівен Джеррард прокоментував психологічний стан власної команди перед прийдешньою грою.

"Навіть якщо ми з вами, журналістами, зараз підемо грати вісім-на-вісім, я не люблю програвати.

Я сподіваюся, що мої гравці підтримують мене в цьому й поділяють це почуття. Вони спонукають вас змінити свою поточну форму та поточну позицію в таблиці. Не люблю програвати, що поробиш. Я такий, який є.

Раніше я мав досвід у клубах, де зазвичай ти не потрапляєш у подібні стани. Але саме тому я зараз ще більш рішучий довести, що можу поратися також і в таких ситуаціях.

У Ліверпулі не завжди все було гаразд. Ми пройшли крізь кілька справжніх важких періодів. У Рейнджерс ми іноді страждали. У нас були певні проблеми з перебудовою клубу, які не подобалися вболівальникам та мені.

Я повинен був очолити цей процес та змінити становище. Я знав, що в Астон Віллі доведеться зіштовхнутися з тим самим. Не приходив сюди з думками про те, що ми раптом зможемо піднятися настілки, щоб кинути виклик четвірці чи шістці найкращих команд уже за п’ять-шість місяців.

Я очолив команду, яка пережила п’ять поразок. Я знав, що не вийде виправити це за одну ніч. Але моє ставлення та прагнення не змінилися через це.

У середньостроковій та довгостроковій перспективі ми хочемо довести, що ми можемо йти по стопах Вест Хема, Лестера чи Вулвергемптона, які створили проблеми для топ-шістки або добре виступили в кубкових змаганнях.

Із правильними рішеннями та підтримкою протягом наступних кількох місяців, я вірю, що ми станемо іншою та кращою командою, коли розпочнемо наступний сезон.

Наразі ми повинні довести, що ми все ще хороша команда і що у нас є справжній талант, яка дозволяє накопичувати перемоги. Ми доводили це раніше, і ми повинні довести це в наступних семи іграх, щоб поставити себе у стан, від якого всі небайдужі до Астон Вілли будуть задоволені", — заявив англійський фахівець.

Матч Лестер — Астон Вілла відбудеться 23 квітня, о 17:00 за київським часом.