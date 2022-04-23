Англия

Наставник клубу висловився щодо перспектив команди.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився щодо прогресу команди.

Фахівець мріє вивести команду на рівень зразка 2004 року.

"Я був близький до того, щоб очолити Арсенал одразу після Венгеру, але тоді було зарано. Є люди, які приймають рішення. Тоді рішення було інше.

Кожен тренер, що приходить в цей клуб, буде себе порівнювати із Венгером. Я мрію повернути Арсенал на цей рівень. Це бажання сильніше за страх перед невдачами", — розповів Артета для Football London.

Відзначимо, що матч Арсенал — Манчестер Юнайтед відбудеться 23 квітня, о 14:30 за київським часом.